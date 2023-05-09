Engellilerin yüzü güldü

Balıkesir AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Aydemir, Engelliler Haftasından bir gün önce engelli çocuklar ile bir araya geldi.

Balıkesir AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Aydemir, Engelliler Haftasından bir gün önce engelli çocuklar ile bir araya geldi. Aydemir, ailelerin sorunlarını dinlerken, hükümet olarak engellilere yaptıkları destekleri anlattı.

Balıkesir AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Aydemir, ve Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu engelliler ile buluştu. Sabah kahvaltısında engelli çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen AK Partili Vekil Adayı Aydemir, "Seçim sürecinde gerçekleştirdiğimiz en güzel program bugünkü buluşma oldu diyebilirim. Engelliler Haftası sebebi ile engelli kardeşlerimiz ile bir araya geldik, beraber bir kahvaltı yaptık. Dertlerimizle dertlendik, sevinçleri ile sevindik. İnşallah bu süreçte, elimizden gelen tüm desteği vereceğiz kendilerine. Zaten Cumhurbaşkanımızın da engelli bireylere yönelik destek ve politikaları sürüyor. Bunlarla ilgili bilgilendirmeleri de ailelerine yaptık" dedi.

Seçim süreci hakkında da açıklamada bulunan Aydemir, "Tüm ilçelerde çalışmalarımızı yaptık, saha mükemmel. İnsanlarımız olup bitenin farkında ve inanılmaz destek görüyoruz. 14 Mayıs'ta sandıklar bizimdir" dedi.

Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanı Gül İmrek de katıldığı etkinlikte, çocuklara yönelik bir programın yapılmasından duyduğu mutluluğu paylaştı. Çocuklar kahvaltının ardından Vekil Adayı Aydemir ve Başkan Hocaoğlu'nun yanına giderek bir süre zaman geçirdi. - BALIKESİR