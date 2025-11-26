Haberler

Engelli Bireylerin Sorunları ve Güneş Enerjisi Projeleri Meclis'te Görüşüldü

DEM Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sinan Çiftyürek, Meclis'te gerçekleştirdikleri basın toplantısında engellilerin araç alımında bekleme şartı ve güneş enerjisi santrali projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında değerlendirmelerde bulundu.

Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda yer aldığını belirterek, engellilerin araç alımında uygulanan 10 yıllık bekleme şartı nedeniyle çok sıkıntıda olduğunu ancak Danıştayın 10 yıllık bekleme şartını durdurduğunu ve bunun kritik bir gelişme olduğunu ifade etti.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunlarının kendilerine ulaşarak KPSS tercih kılavuzlarında bölümlerine yönelik kadro bulunmaması nedeniyle mağdur olduklarını ilettiklerini söyleyen Gergerlioğlu, mezunların hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının idari birimlerinde görev almak için kadro talep ettiklerini belirtti.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kapasitenin çok üzerinde mahkum olduğunu ileri süren Gergerlioğlu, bu sıkışıklık nedeniyle yetersiz beslenme, istihkak, insani hijyen standartlarında sınırın altında kalma gibi problemlerin olduğunu savundu.

Sinan Çiftyürek ise Gaziantep'te bazı köylere yapılan güneş enerjisi santrali projelerinin (GES) vatandaşların bağ ve bahçelerine yapıldığını, vatandaşların bu duruma tepki gösterdiğini söyledi.

Çiftyürek, GES'lere karşı olmadıklarını ancak vatandaşların ev ve tapulu bahçelerine yapılmasına karşı olduklarını söyledi.

Tarıma inşaat gibi bir sektör olarak değil, insanın uygarlaşmasında temel bir faktör olarak bakılması gerektiğini belirten Çiftyürek, dünyada bir iklim krizi yaşandığını, tarımın toplum yaşamının olmazsa olmazı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
