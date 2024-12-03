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Engelli Bireyler Eşitlik ve Adalet Talep Ediyor

Engelli Bireyler Eşitlik ve Adalet Talep Ediyor
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TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerin şefkat değil eşitlik talep ettiğini vurguladı. TBMM'de toplanan milletvekilleri, engellilere yönelik farkındalık ve destek çağrısında bulundu.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Engelli bireyler şefkat değil eşitlik talep ediyor, acınma değil adalet istiyor." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, birleşimin açılışında, 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlattı.

Türkiye'de 8,6 milyon vatandaşın engelli olduğunu ifade eden Karaca, engellilerin fark edilmek ve topluma katkı sağlamak istediğini vurguladı.

Gülizar Biçer Karaca, "Engelli bireyler şefkat değil eşitlik talep ediyor, acınma değil adalet istiyor. Engelli bireyler, 'Biz de sizin kadar bu dünyanın parçasıyız, hak sahibiyiz.' diyor." dedi.

Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. Milletvekilleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, son 22 yılda sessiz devrimlerin hayata geçirildiğini belirtti.

Engellilerin milletvekili, hakim ve öğretmen olduğunu, kamu görevinde çalıştığını aktaran Bayram, engelsiz bir dünya ve Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, engellilerin ve ailelerin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Engelliler için daha fazla farkındalık oluşturulmasını ve girişimci fikirlerinin desteklenmesini isteyen Yılık, engelliler için evde bakım sisteminin oluşturulması gerektiğini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, engelli aylıklarının ve bakım yardımlarının belirlenmesinde engellilerin durumunun göze alınmasını talep etti.

Engellilerin kimseye bağlı olmadan çalışmak istediğini vurgulayan Taşkın, erişilebilirlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini kaydetti.

DEM Parti milletvekilleri, bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere tepki göstererek, birleşimin açılışında ve oturumun bir bölümünde sıralara vurdu, slogan attı.

DEM Parti milletvekillerini uyaran Meclis Başkanvekili Karaca, kendisinin ve AK Parti'li Bayram'ın konuşması sırasında da DEM Parti milletvekillerinin sıralara vurmaya ve slogan atmaya devam etmeleri üzerine birleşime üç kez ara verdi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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