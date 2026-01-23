Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Manisa'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Manisa'da
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında brifing aldı. Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Valilik binası önünde törenle karşılanan Bakan Bayraktar'a; AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner eşlik etti.

Ziyaret kapsamında Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Bayraktar, ardından Valilik makamına geçti. Bakan Bayraktar, basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede Manisa Valisi Vahdettin Özkan'dan kentte yürütülen çalışmalar ve Manisa'nın genel durumu hakkında brifing aldı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
