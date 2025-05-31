Enerji Bakanı Bayraktar Eskişehir'de Ziyarette Bulundu

Enerji Bakanı Bayraktar Eskişehir'de Ziyarette Bulundu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Valiliği'ne yaptığı ziyarette çocuklara hediyeler verdi ve Vali Aksoy'la görüştü. Bakan Bayraktar daha sonra AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Valiliği'ne ziyarette bulundu.

Eryaman YHT Gar'dan tren ile yola çıkan Bakan Bayraktar, Eskişehir Tren İstasyonu'nda iniş yaptı. Bakan Bayraktar'ı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve protokol mensupları karşıladı. İlk olarak Eskişehir Valiliği'ne ziyarette bulunan olan Bakan Bayraktar'a çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Bakan Bayraktar da çocuklara hediye verdi. Eskişehir Valiliği binasında şeref defterine imza atan Bakan Bayraktar'ı Vali Aksoy makamında ağırladı.

Bakan Bayraktar, buradan sonra bir otelde gerçekleştirilecek olan AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılım sağlayacak. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu'nda 'Gençlerle Buluşma' etkinliği ile programı son bulacak olan Bakan Bayraktar, Eskişehir Tren İstasyonu'ndan hareket ederek Eryaman YHT Gar'a geri dönecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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