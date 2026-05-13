Bakan Bayraktar, Belçika Başbakan Yardımcısı Prevot ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Belçika Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot ile bir araya gelerek Türkiye ve Belçika arasındaki enerji iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Bakan Bayraktar, enerji arz güvenliği ve dönüşüm süreçlerine ilişkin önemli bilgileri paylaştı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin ile Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde de yer aldı. Bakan Bayraktar, daha sonra Belçika'nın önde gelen şirketlerinin temsilcilerini kabul ederek Türkiye'nin enerji vizyonunu paylaştı.

'KARŞILIKLI DİYALOĞUN DERİNLEŞMESİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bayraktar, Avrupa'nın enerji arz güvenliği, küresel kırılmaların enerji dönüşüm sürecinde ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar ve Türkiye ile Belçika arasında geliştirilebilecek iş birliği başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti. Şirket temsilcileriyle temasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, "Enerji sepetimizi yenilenebilir kaynaklardan doğal gaza, nükleer enerjiden yerli hidrokarbon üretimine kadar her alanda varlık gösteren çok boyutlu bir anlayışla şekillendirdiğimizi aktardık. Arz güvenliğini güçlendiren, teknoloji odaklı ve uzun vadeli değer üreten ortaklıklara açık bir anlayışla enerji alanındaki uluslararası iş birliklerini daha ileri bir zeminde geliştirmeyi esas alıyoruz. İki ülke arasında karşılıklı diyaloğun önümüzdeki dönemde daha somut iş birliği başlıklarıyla derinleşmesini önemsiyoruz" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
