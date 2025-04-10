Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto,"Bizler için sadece Endonezya'da için değil, aslında ben küresel güneyden bahsediyorum. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden bahsediyorum. Tüm bu ülkelerde Mustafa Kemal Atatürk bir örnektir" dedi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto TBMM'yi ziyaret etti. Subianto önce TBMM başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Daha sonra TBMM Genel Kurulu'na gelerek konuşma yaptı.

Subianto, Endonezya'lar için Türkiye bir medeniyet, bir Müslüman, bir medeniyet olduğunu söyleyerek, "En büyük örnek Endonezya'ların önünde. Bugüne kadar ben ne zaman bölgelere gitsem, farklı bölgeleri ziyaret etsem bir ı politikacı olarak kampanya yaparken Sumatra'ya gittim, Ace'ye gittim, Delisarda'ya gittim. O her yerde hatırlıyorlar, her yerde bana bu hikayeyi anlatıyorlar. Geçmişimizde büyük babalarımız büyük annelerimiz Osmanlı askerlerinin, Osmanlı memurları tarafından eğitim almışlar. Bugüne kadar hala bugün bu hikayeleri Endonezyalılar bana anlatıyorlar. Bu nedenle işte bizim ilişkilerimiz bu şekilde. Ben bu yüzden buraya geldim. Türkiye'ye gelen en çok Endonezyalı siyasetçiyimdir" ifadelerini kullandı.

Subianto, büyük ülkelerin küçük ülkelere zulm ettiğini belirterek, "Biz Endonezya'da Türkiye'nin aldığı pozisyonuz, Türkiye'nin liderlerinin yöneticilerin aldığı pozisyonu çok güçlü olduğunu düşünüyoruz. Bu mazlumu savunmak açısından ve insanları savunmak açısından özellikle Filistin'dir. Birçok ülke demokrasiden bahsediyor, insan haklarından bahsediyor. Ancak çocuklar bombalanırken anneler bombalanırken Gazzeliler ölürken birçok ülke sanki farkında değilmiş gibi yapıyor. Buradaki Gazze'deki insan haklarını ihlallerini görmezden geliyorlar. Türkiye'nin bu noktada çok güçlü bir duruşu var. ve biz şuna inanıyoruz. Biz Türkiye'yle yan yana durmak istiyoruz. Hem adaletin hem de doğruluğun savunulması için bu belirsizliklerle dolu yeni dünyada" şeklinde konuştu.

Türkiye tarihi hayranı olduğunu dile getiren Subianto, "Ben şahsen Türkiye tarihinin bir hayranıyım. Türkiye tarihini öğreniyorum, çalışıyorum. Türkiye'nin tarihi bana gerçekten ilham veriyor. Sizin tarihiniz bana ilham veriyor. Gençken bir ikonum bir hayranlık duyduğum biri vardı. Benim kahramanım, benim ikonum gençken Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de yine kahramanlarımdan biriydi. Eğer Cakarta'da belli makama gelecek olursanız, benim evime de gelecek olursanız göreceksiniz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bir heykeli var ofisimde, evimde. Bizler için sadece Endonezya'da için değil, aslında ben küresel güneyden bahsediyorum. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden bahsediyorum. Tüm bu ülkelerde Mustafa Kemal Atatürk bir örnektir. Cesaretin bir temsilidir. Bir lider örneğidir. Bir vatansever örneğidir. ve bir vazgeçmeme örneğidir. Azim örneğidir" dedi.

Subianto'dan önce TBMM başkanı Nujman Kurtulmuş konuşma yaptı. Kurtulmuş konuşmasında, Endonezya Cumhubaşkanı Subianto'nun göreve başladığı 20 Ekim 2024 tarihinden itibaren Türkiye-Endonezya ilişkilerinin her alanda gelişmesine büyük önem verdiğini memnuniyetle müşahede ettiklerini söyleyerek, "Nitekim Türkiye-Endonezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı geçtiğimiz Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın Endonezya'ya gerçekleştirdikleri resmi ziyaret vasıtasıyla başkent Jakarta'da düzenlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı Subianto, Yüce Meclisimize hitap eden ilk Endonezyalı Devlet Başkanı olmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı yarın da 4. Antalya Diplomasi Forumuna iştirak edecektir. Değerli milletvekilleri, ülkelerimiz arasındaki tarihi bağlar ve ortak değerlerimiz, dostane ilişkilerimizi ileriye taşımak için güçlü bir zemin teşkil ediyor. Tarihi derinliği, dostluk ve kardeşliğimiz aramızdaki uzak mesafelere rağmen her zaman sıcaklığını korumaktadır" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, kardeş Endonezya halkıyla ilişkilerin asırlar öncesine dayandığına dikkat çekerek, "Endonezya Sultanlıkları ile Osmanlı Devleti arasında özellikle 16. yüzyıldan itibaren gelişen güçlü ticari, dini, askeri temas ve işbirlikleri tesis edilmiştir. Batılı sömürgeleri 16. asırdan itibaren Asya'ya yönelik emellerine karşı da Osmanlı ve Endonezya Müslümanları birlikte mücadele etmişlerdir. Osmanlı donanması Endonezya Müslümanlarının yardımına koşmuş ve onları emperyalistlerin zorbalıklarından korumuştur. Hollanda sömürge döneminin sona ermesi ve 1945'te bağımsızlığın kazanılması üzerine Endonezya ile ilişkilerimiz yeniden tesis edilmiştir. İkili ilişkilerimiz başta ticaret, savunma, sanayi, tarım, sağlık ve turizm olmak üzere her alanda gelişiyor, gelişmektedir. Ayrıca eğitim alanında da fevkalade yakın iş birliğini sürdürüyoruz. Ülkemizde halen 5300 civarında Endonezyalı gencimiz eğitim almaktadır. Yine aynı şekilde 2022 yılında bu yana da Yunus Emre Enstitüsü vasıtasıyla Türkçe'miz Kardeş Endonezya topraklarında öğretilmektedir. Bu vesileyle Endonezya Hükümeti'ne Yunus Emre Merkezi'ne verdiği destekler dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisimize hitapları Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesinin 75. yıl dönümüne denk geliyor. Bunun da önemli bir tesadüf olduğu ve ilişkileri ileriye taşımak için çok değerli bir vesile olduğu kanaatindeyim" şeklinde konuştu. - ANKARA