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"En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz

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Asal Araştırma tarafından 26 ilde düzenlenen ankette katılımcılara, "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci sırada yer aldığı ankette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ikinci oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üçüncü olduğu ankette, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sert düşüşü dikkatlerden kaçmadı.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yaklaşık 2 ay geride kalırken, Türkiye'nin en önemli araştırma şirketleri arasında yer alan Asal Araştırma dikkat çekici bir anket çalışmasına imza attı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İPİ GÖĞÜSLÜYOR

Türkiye genelinde 26 ilde 24-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ankette vatandaşlara "Türkiye'de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusu yöneltildi. Katılımcı 2 bin kişinin verdiği cevaplara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 20,5'ini alarak en sevilen siyasetçi oldu.

YAVAŞ, İMAMOĞLU'NU SOLLADI

Erdoğan'ın ardından en beğenilen siyasetçi yüzde 16,1'lik kesimin desteğini alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu anket katılımcılarının yüzde 13,3'ünün oyunu alarak üçüncü sırada kendine yer bulabildi.

ÖZEL GELDİ, KILIÇDAROĞLU UNUTULDU

Listede en dikkat çeken isimlerden biri ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Araştırmada CHP lideri Özgür Özel yüzde 6'lık kesimin desteğini alırkenKılıçdaroğlu, katılımcılardan yüzde 1 oy alarak listenin son sıralarında kendine yer bulabildi.

Türkiye'de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?

  • Recep Tayyip Erdoğan:%20,5
  • Mansur Yavaş:%16,2
  • Ekrem İmamoğlu:%13,3
  • Özgür Özel:%6,0
  • Selahattin Demirtaş:%4,8
  • Devlet Bahçeli:%3,9
  • Fatih Erbakan:%2,2
  • Ümit Özdağ:%1,8
  • Yavuz Ağıralioğlu:%1,2
  • Kemal Kılıçdaroğlu:%1,0
  • Müsavat Dervişoğlu:%0,8
  • Beğendiğim bir siyasetçi yoktur:%18,1
  • Diğer:%2,5
  • Fikrim yok/Cevap yok:%7,7
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

Metehan Eryilmaz:

Toplumlar layık oldukları şekilde yönetilirler. Bu bize müstehak.

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MÜCAHİD:

Çok şükür

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Serkan GÜNGÖREN:

YERDEN GÖĞE KADAR HAKLISIN

yanıt28
yanıt5
Nuri Aga:

Bu anket kime göreeee, neye göre?Bana sormadılar mesela size sordular mı?

yanıt25
yanıt2
Banu Çelik:

İnsallah Mansur bey diğer seçimde cumhurbaşkanı olacak

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yanıtYanıtla
Nuri Aga:

Merak etme Amerika kimi görmek isterse onu cumhurbaşkanı yapar. Senin veya milletin istediği olmaz bu ülkede.

yanıt15
yanıt16
sade vatandaş:

google da asal araştırma şirketi kime yakın diye yazdığınızda malum yazı çıkıyor haliyle birinci başka kim olabilrki Atatürkmü olacaktı ama benim anlamadığım Türk siyaset sahnesinden envayi çeşit insan gelip geçti iki gün sonra silinip unutuldular ama arkadaş bu Atatürk ne yapmışki hiç unutulmuyor yıllarca anılıyor bazılarınıda hallerine çookk üzülüyorum haklı gene hasetlerinden çatlıyor

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Banu Çelik:

Atatürk’e kurban ol

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murat dural:

demek ki millet hem iktidara hem de muhalefete güvenmiyor. Değişim şart oldu!

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Ercan cıftcı:

Keşke; En çalışkan siyasetçi ? Boş konuşan siyasetçi? Fikir üreten siyasetçi? anketi yapsalar. O zaman görürüz kim çalışıyor, Kim tribünlere oynuyor, Kim rakı masasında sabahlıyor...

3
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