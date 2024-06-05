'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yaklaşık 2 ay geride kalırken, Türkiye'nin en önemli araştırma şirketleri arasında yer alan Asal Araştırma dikkat çekici bir anket çalışmasına imza attı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İPİ GÖĞÜSLÜYOR

Türkiye genelinde 26 ilde 24-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ankette vatandaşlara "Türkiye'de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusu yöneltildi. Katılımcı 2 bin kişinin verdiği cevaplara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 20,5'ini alarak en sevilen siyasetçi oldu.

YAVAŞ, İMAMOĞLU'NU SOLLADI

Erdoğan'ın ardından en beğenilen siyasetçi yüzde 16,1'lik kesimin desteğini alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu anket katılımcılarının yüzde 13,3'ünün oyunu alarak üçüncü sırada kendine yer bulabildi.

ÖZEL GELDİ, KILIÇDAROĞLU UNUTULDU

Listede en dikkat çeken isimlerden biri ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Araştırmada CHP lideri Özgür Özel yüzde 6'lık kesimin desteğini alırkenKılıçdaroğlu, katılımcılardan yüzde 1 oy alarak listenin son sıralarında kendine yer bulabildi.

Türkiye'de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?