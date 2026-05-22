Emniyet ve Basın Düzenlemeleri İçeren Kanun Teklifi Meclis’te

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, Emniyet Teşkilat Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Emniyet Teşkilatında yönetim kapasitesinin artırılması, denetim ve gözetim mekanizmasının güçlendirilmesi, karar alma sürelerinin hızlandırılması, personel motivasyonu ve kariyer planlamasının desteklenmesi, stratejik planlama ve uzmanlaşmanın geliştirilmesi amacıyla her amir rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden düzenlenecek.

Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı oranı, birinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 65, ikinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 75, üçüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 90, dördüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 100, emniyet amiri için 10 binde 300, başkomiser için 10 binde 310, komiser için 10 binde 320, komiser yardımcısı için 10 binde 330 olacak. Bu düzenleme dolayısıyla önceki oranlar yönünden geçerli olan geçici madde yürürlükten kaldırılacak.

Kanun'daki değişiklikle, Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na atanan, daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda durumlarına uygun ünvana atanacak.

Yapılacak atamalarda Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılacak atamalar için belirlenmiş olan sağlık şartlarına uygunluk aranacak. Düzenleme kapsamında yapılacak olan devlet memurluğuna açıktan atama işlemleri ile ilgili diğer usul ve esaslar, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

Orman Kanunu'ndaki değişiklikle, devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri ormanlarda açılabilecek.

Teklifle, Gelir Vergisi Kanunu'nda düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlardan bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını, elektronik ücret toplama sistemleri olmaksızın kullanma zorunluluğu getirilen taksi mali cihazla tespit ve belgelendirmek suretiyle elde edenler de talep etmeleri halinde tespit kazançları üzerinden vergilendirilecek. Bu kapsama girenler, talep tarihini takip eden yılın başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespit usulünden en fazla 3 yıl süreyle yararlanabilecek. Kazancın tespitine ilişkin oran için Cumhurbaşkanı'na verilen indirim yetkisi, taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar dışındakilerle sınırlandırılacak.

Gelir Vergisi Kanunu'ndaki diğer bir değişiklikle, ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından doğan kazançlar, gelir vergisinden istisna olacak.

Gazete, dergi ve internet haber sitelerine yönelik düzenlemeler

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'daki değişiklikle internet haber sitelerinin vasıf ve ödevleri belirlenecek. Buna göre, resmi ilan ve reklam verilen veya bekleme süresi içindeki internet haber sitelerinin vasıfları, "haber sayısı", "içerik", "kadro", "okur sayısı", "en az yayın hayatı süresi" bakımlarından ve uygun görülecek diğer yönlerden Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca tespit edilecek. Kanun'daki gazetelerin ödevlerine ilişkin hükümler, internet haber sitelerinin ödevleri bakımından da uygulanacak.

Teklifle Kanun'daki müeyyidelerde değişikliğe gidilecek. Bu kapsamda Kanun ile belirlenen vasıf, ödev, yükümlülük ve basın yayın ilkeleri ile Kanun hükümlerine istinaden Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenen sorumluluklara riayet etmeyen, resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip veya bekleme süresinde olan gazete, dergi ve internet haber siteleri ile prodüktörler, kamu idare ve teşekkülleri vesair müesseselerin veya bunların iştiraklerinin sorumluları hakkında, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla düzenleme kapsamında muamele yapılacak.

Gazete, dergi ve internet haber siteleri, basın yayın ilkelerine riayet etmekle yükümlü olacak. Bu ilkelere aykırılık, ilgililerin şikayeti üzerine veya Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca resen incelenecek.

Kanun teklifinde basın yayın ilkelerine yer veriliyor.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca, gazete, dergi ve internet haber sitelerine Kanun'da öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri ya da basın yayın ilkelerine aykırı davranmaları halinde ihlalin niteliği, ağırlığı ve süresi gözetilerek 1 günden 10 güne kadar resmi ilan ve/veya reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilecek. Ayrıca ilgili gazete, dergi ve internet haber sitesi, bu düzenlemeyle temin edilen diğer menfaatlerden de aynı sürelerle faydalanamayacak.

Basın yayın ilkelerine dair incelenen yayınlar hakkında ayrıca yargı mercilerine başvurulmuş olması, Yönetim Kurulunun incelemesini ve karar vermesini etkilemeyecek.

Bu hükme göre gazete, dergi ve internet haber sitelerine dair verilecek müeyyide kararı, resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunanlar için resmi ilan verilmemesi, yalnız reklam yayımlama hakkı bulunanlar için listeden çıkarılması suretiyle kararın kesinleşmesini müteakip Kurum Genel Müdürlüğünce uygulanacak. Bekleme süresindekiler için müeyyide kararı verilmesi halinde bu karar, resmi ilan ve reklam yayımlama hakkının kazanılmasından sonra uygulanacak.

Müeyyide kararının ilgili gazete, dergi ve internet haber sitesine tebliğinden itibaren 1 yıl içinde aynı nitelikte ihlalin ilk tekrarı halinde ihlalin niteliği, ağırlığı ve tekrarı gözetilerek 5 günden 15 güne kadar, ikinci tekrarı halinde 10 günden 20 güne kadar, üçüncü ve daha fazla tekrarı halinde 15 günden 25 güne kadar ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilecek.

İhlal süresinin 1 ayı aşması halinde müeyyide gün sayısı bir kat artırılacak. Birden fazla konuda ihlal varsa her biri için belirlenen günler toplanacak. Bir defada toplam uygulanabilecek müeyyide 60 günü aşamayacak.

Kanun teklifiyle düzenlemelere riayet etmeyen prodüktörler ile kamu idare ve teşekkülleri hakkında uygulanacak işlemler düzenleniyor. Buna göre prodüktörlük müessesesi, Yönetim Kurulu kararıyla 2 aya kadar kapatılabilecek. Kesinleşen karar, o yerdeki valilikçe uygulanacak.

Bu kapsamda kamu idare ve teşekkülleri ile ortaklıklarının sorumluları hakkında, Genel Müdürlüğün bildirimi üzerine kendi mevzuatlarına göre disiplin işlemi uygulanacak. İşlem sonucu Kuruma bildirilecek. Kurumun bu işlemlere itiraz hakkı saklı olacak.

Verilen müeyyide kararlarına İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre yargı yoluna başvurulabilecek. Buna yönelik usul ve esaslar, Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

(Sürecek)