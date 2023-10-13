Emirdağ'da Yeni Jandarma Karakolu İnşaatı Tamamlanmak Üzere
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Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde yapımı devam eden jandarma karakolu inşaatında sona gelindi. Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, inşaatı inceleyerek bilgi aldı. Karakolun kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.
Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde yapımı devam eden jandarma karakolu inşaatında sona gelindi.
Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, yapımı büyük ölçüde tamamlanan yeni Davulga Jandarma Karakol Komutanlığı binasında incelemelerde bulundu. Karakol çevresi ve binasında devam eden çalışmaları inceleyen Kaymakam Bilici, incelemeler sırasında İlçe Jandarma Komutanı Bayram Soylu'dan bilgiler aldı. Karakol inşaatının kısa bir sürede tamamlanacağı ve hizmete alınacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika