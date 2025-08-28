Emir Faruk Uzunpınar, Büyük Birlik Partisi Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Atandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) teşkilat yapısında gerçekleştirilen yeni görevlendirmeler kapsamında, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emir Faruk Uzunpınar, Genel Başkan Sayın Mustafa Destici'nin tensipleriyle Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Parti içinde uzun yıllardır çeşitli kademelerde aktif görevler üstlenen Emir Faruk Uzunpınar, özellikle gençlik yıllarından itibaren cemiyetçilik faaliyetleri, sosyal sorumluluk çalışmaları ve teşkilat içinde yürüttüğü görevlerle biliniyor.

İstanbul'da uzun süre Alperen Ocakları İl Başkanlığı görevini yürüten Uzunpınar, bu süreçte ortaya koyduğu çalışmalar ve gençliğe yönelik projeleriyle dikkat çekmiş, teşkilat mensuplarının takdirini kazanmıştı.

İş dünyasında da aktif bir isim olan Uzunpınar, yıllardır inşaat, otomotiv ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda girişimci kimliğiyle de tanınan Uzunpınar, sivil toplum kuruluşları ve farklı platformlarda yürüttüğü faaliyetlerle de öne çıkan bir isim.

Emir Faruk Uzunpınar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Bey'in tensipleriyle, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı gibi önemli ve sorumluluğu yüksek bir göreve layık görülmüş bulunuyorum. Bu görevi şahsıma tevdi eden başta Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'ye, ayrıca güven ve destekleriyle her daim yanımızda olan Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yaşar Sayan'a şükranlarımı sunuyorum. Büyük Birlik Partisi'nin kutlu davasına hizmet yolunda, sorumluluk bilinciyle, azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğim."

BBP camiasında, genç yaşına rağmen edindiği tecrübe, teşkilatçılık ruhu ve dava bilinciyle tanınan Uzunpınar'ın bu görevlendirmesi, partililer arasında da memnuniyetle karşılandı. Parti içindeki birçok isim, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Uzunpınar'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Büyük Birlik Partisi'nde teşkilat yapısının güçlendirilmesine yönelik atılan bu adımın, önümüzdeki süreçte partinin hem siyasi hem de teşkilat yönünden daha etkin bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.