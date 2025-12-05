Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi Latife El Durubi'yle bir araya geldiğini belirterek, "Ülkelerimiz arasında barışa ve istikrara katkı sunan dostluk bağlarının güçlenmesini; bölgemize umut ve huzur getiren ortak adımların çoğalmasını diliyorum." ifadesini kullandı.