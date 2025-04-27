Emine Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisine ilişkin paylaşım yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de bir ilke imza atılarak, yerli el yapımı kağıtların kullanıldığı saklı kalmış bir bohçanın içinden çıkan el yazması kitabına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kahramanmaraş'ta restorasyon sürecinde Türkiye'de bir ilke imza atılarak, yerli el yapımı kağıtların kullanıldığı saklı kalmış bir bohçanın içinden çıkan el yazması kitabın süreci tamamlandı. 'saklı Kalanlar' isimli sergiyle izlenime sunulan sergiye ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Bilgi ve kültürün korunmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Geçmişten günümüze uzanan bir hafızanın sessiz tanığı olan 'Saklı Kalanlar' sergisi, bilgi ve kültürün korunmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Toprağın ve zamanın içinden çıkıp bize ulaşan bu kıymetli mirasın, nice eserlerin doğuşuna vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Asitane Vakfı tarafından hazırlanan "Saklı Kalanlar" sergisinden görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi. - İSTANBUL