Emine Erdoğan, "Hind Rajab'ın Sesi" filmini izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan "Hind Rajab'ın Sesi" filmini izledi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gösterildi.

Film gösterimine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Hind Rajab Hamada'nın dayısı İhab B. H. Hamada ve kuzeni Alameerhamoda B.H. Hamada, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzleyenlere duygusal anlar yaşatan film, izleyiciler tarafından alkışlandı.

Emine Erdoğan, gösterimin ardından NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de acımasızca hayattan koparılan 6 yaşındaki Hind Rajab'ın sesi, tüm dünyanın duyduğu ama kimsenin cevaplamadığı bir imdat çığlığıydı. O çığlığın karanlıkta kaybolmasına izin vermeyen, vicdanları uyandıran, hafızaları diri tutan 'Hind Rajab'ın Sesi' filmini boğazımızda düğümlenen bir acıyla izledik. Yavrumuzu ve şehit düşen tüm Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Hind Rajab'ın yarım kalan hikayesinin ve sesinin dünyayı uyandırmaya devam etmesini diliyor, eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."

Filmin konusu

6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın 29 Ocak 2024'te Gazze'de İsrail'in saldırısı sırasında araçta sıkışıp kalarak hayatını kaybedişini anlatan filmde, Hind Rajab'ın olay günü Filistin Kızılay'ı ile yaptığı telefon görüşmelerinin orijinal ses kayıtları kullanılıyor.

Şiddet sahnelerinin doğrudan gösterilmediği filmde, olayların dehşeti Hind'in gerçek ses kayıtları, operatörlerin yüz ifadeleri, sessizlikler ve dramatik yeniden canlandırmalar üzerinden hissettiriliyor.

Dünya prömiyerini 82. Venedik Film Festivali'nde 3 Eylül 2025'te yapan film, jüri büyük ödülü olan "Gümüş Aslan" ödülünü kazandı.

Film ayrıca Tunus tarafından "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde Oscar aday adayı olarak gösterildi. - ANKARA

