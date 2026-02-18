Haberler

Emine Erdoğan'dan 'Ramazan ayı' mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Ramazan ayı' mesajında, "Bu rahmet mevsiminin; kalplerimize sükünet, sofralarımıza bereket, hayatımıza merhamet getirmesini diliyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Ramazan ayı' mesajında, "Bu rahmet mevsiminin; kalplerimize sükünet, sofralarımıza bereket, hayatımıza merhamet getirmesini diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu rahmet mevsiminin; kalplerimize sükünet, sofralarımıza bereket, hayatımıza merhamet getirmesini diliyorum. Mübarek #Ramazan ayı, mazlumların yükünü hafifleten, mağdurların sesine ses olan bir vicdan seferberliğine vesile olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler 'Helal olsun' diyor

Telefon duvar kağıdını görenler "Helal olsun" diyor
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu

Şimdi de Hitman oldu
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi