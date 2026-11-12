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Emine Erdoğan'dan 'Küresel Sıfır Atık Lider Eşleri Toplantısı'na ilişkin paylaşım

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Emine Erdoğan'dan 'Küresel Sıfır Atık Lider Eşleri Toplantısı'na ilişkin paylaşım
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Küresel Sıfır Atık İttifakı: Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Küresel Sıfır Atık İttifakı: Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen toplantıya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık iklim krizinin boyutlarını ortaya koyan raporların, uyarıların ve hedeflerin ötesine geçmemiz gereken bir dönemdeyiz. Çünkü bilginin değeri, onu hangi kararlara dönüştürebildiğimizle de ölçülür" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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