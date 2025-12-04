Haberler

Emine Erdoğan'dan, 'Dünya Su Kayıpları Günü' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan, 'Dünya Su Kayıpları Günü' paylaşımı
Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü, bize suyun akıp giden bir nimet değil; korunması gereken bir emanet olduğunu hatırlatıyor" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü, bize suyun akıp giden bir nimet değil; korunması gereken bir emanet olduğunu hatırlatıyor. İşte bu nedenle, su verimliliği seferberliği, yalnızca bir çağrı değil; toprağı, iklimi ve geleceği koruma irademizin en güçlü ifadesidir. Kaybolan her damlayı geri getiremeyiz; ama bugün göstereceğimiz hassasiyetle yarınlarımızı koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
