Haberler

EMEP'li Demir, öğretmen Çelik'in hayatını kaybetmesine tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürülmasının ardından okullarda artan şiddet ve kadın yoksulluğu konularında sert açıklamalarda bulundu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, öğretmen Fatma Nur Çelik'in uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "Artık yas tutmayacağız, hesap soracağız. Okullarda şiddet artıyor." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadın yoksulluğu, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının ülkenin en önemli gündemi olması gerektiğini belirtti.

Ülkede patronların kadın işçilere köle muamelesi yaptığını ileri süren Demir, "Bu yoksullaştırma programı kadınlara ve çocuklara zulüm uygularken, onlara köle muamelesi yaparken bir bütün olarak işçi sınıfını köleleştirmeyi, işçi sınıfının bütün haklarını yok etmeyi ve işçi sınıfı karşısında sermaye sınıfını özgür bırakmayı hedefliyor." diye konuştu.

Demir, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede uğradığı saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Okulda yaşanan bu şiddet olayı eğitimde yıllardır bu iktidar tarafından bile isteye örgütlenen çöküşün bir sonucu. Biz 'başımız sağ olsun' demekle yetinmeyeceğiz. Sorumlusu olduğunuz her cinayetten sonra çıkıp 'başınız sağ olsun' demenizi de artık yemeyeceğiz. Artık yas tutmayacağız, hesap soracağız. Okullarda şiddet artıyor." ifadelerini kullandı.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Demir, basın toplantısını, ülkenin farklı yerlerinden Meclis'e gelen işçi kadınlarla gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan çok önemli açıklama