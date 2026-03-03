EMEP'li Demir, öğretmen Çelik'in hayatını kaybetmesine tepki gösterdi

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, öğretmen Fatma Nur Çelik'in uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "Artık yas tutmayacağız, hesap soracağız. Okullarda şiddet artıyor." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadın yoksulluğu, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının ülkenin en önemli gündemi olması gerektiğini belirtti.

Ülkede patronların kadın işçilere köle muamelesi yaptığını ileri süren Demir, "Bu yoksullaştırma programı kadınlara ve çocuklara zulüm uygularken, onlara köle muamelesi yaparken bir bütün olarak işçi sınıfını köleleştirmeyi, işçi sınıfının bütün haklarını yok etmeyi ve işçi sınıfı karşısında sermaye sınıfını özgür bırakmayı hedefliyor." diye konuştu.

Demir, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede uğradığı saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Okulda yaşanan bu şiddet olayı eğitimde yıllardır bu iktidar tarafından bile isteye örgütlenen çöküşün bir sonucu. Biz 'başımız sağ olsun' demekle yetinmeyeceğiz. Sorumlusu olduğunuz her cinayetten sonra çıkıp 'başınız sağ olsun' demenizi de artık yemeyeceğiz. Artık yas tutmayacağız, hesap soracağız. Okullarda şiddet artıyor." ifadelerini kullandı.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Demir, basın toplantısını, ülkenin farklı yerlerinden Meclis'e gelen işçi kadınlarla gerçekleştirdi.