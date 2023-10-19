Elazığ'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

Elazığ'da düzenlenen yürüyüşte, İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırıları protesto edildi. Yürüyüşe Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Eğitim Bir Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Gazze'de hastaneleri hedef alan İsrail, Elazığ'da "Elazığ Filistin için Ayakta" sloganlı yürüyüşle protesto edildi.

Elazığ'da dün akşam, "Elazığ Filistin için Ayakta" sloganla yürüyüş düzenlendi. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Eğitim Bir Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı yürüyüşte, Gazze'de hastaneleri hedef alan İsrail protesto edildi. Elazığlılar, İzzetpaşa Camii önünde bir araya gelerek, Cumhuriyet Meydanına doğru yürüdü. Gazze'de yaşamını yitirenler için gıyabi namaz kılındı, dualar okundu.