Elazığ'da avlanma belgesi olmadan avlanan 2 kişiye ceza

Elazığ'ın Palu ilçesinde avlaklarda avlanma belgesi olmadan avlanan 2 kişiye idari ceza kesildi. Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde, avlanma belgesi olmadan avlanan kişilere ceza uygulandı ve silahlarına el konuldu.

Elazığ'ın Palu ilçesinde avlaklarda avlanma belgesi olmadan avlanan 2 kişiye idari ceza kesildi.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce Palu DKMP Şefliği doğa koruma ve kontrol ekiplerince avlaklarda av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında avlanma belgesi olmadan avlanan iki kişiye idari ceza uygulanırken, takozsuz olarak kullanmış oldukları silahlara da el konuldu.

Av koruma ve kontrollere aralıksız devam edileceği kaydedildi. - ELAZIĞ