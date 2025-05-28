Elazığ'da 2 vali yardımcısı ve 9 kaymakam değişti

Elazığ'da 2 vali yardımcısı ve 9 kaymakam değişti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesiyle Elazığ'ın 2 vali yardımcısı ve 9 kaymakamı değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesiyle Elazığ'ın 2 vali yardımcısı ve 9 kaymakamı değişti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, Karabük- Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Ağın Kaymakamlığı'na, Trabzon-Araklı Kaymakamı Yusuf Akın Sivrice Kaymakamlığına, Kütahya-Emet Kaymakamı Furkan Seyman, Karakoçan Kaymakamlığına, Mardin-Savur Kaymakamı Fatih Çevik, Palu Kaymakamlığına, Balıkesir- Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, Arıcak Kaymakamlığına, Ordu- Kumru Kaymakamı İbrahim İşleyen, Maden Kaymakamlığına, Niğde- Çiftlik Kaymakamı Batuhan Sarıoğlu, Alacakaya Kaymakamlığına, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Abdulhamid Uyar, Kovancılar Kaymakamlığına, Kars Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık ise Baskil Kaymakamlığına atandı.

Elazığ Vali Yardımcılarından Recep Gündüz, Hakkari Vali Yardımcılığına, Oltan Bayraktar ise Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi atanırken, Konya- Kadınhanı Kaymakamı Muhammed Sait Baytok ve Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Elazığ Vali Yardımcısı olarak atandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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