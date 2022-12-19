Ekrem İmamoğlu'ndan Yunan gazetesine röportaj: Altı başkanın alacağı kararı yorumlamak istemiyorum

Ekrem İmamoğlu mahkemeden kendisine 2 yıl 7 ay 15 gün ceza verilmesinin ardından ilk röportajını Yunan basınından Kathimerini Gazetesi'ne verdi. Adaylık tartışmasına değinen İmamoğlu, "Altı başkanın alacağı kararı yorumlamak istemiyorum. İstanbul'a hizmet etmekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Hakkındaki davaya da değinen İmamoğlu, "Beraatimi bekliyordum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine verilen hapis cezasının ardından ilk röportajını Yunanistan'ın Kathimerini Gazetesi'ne verdi. İmamoğlu, Manolis Kostidis'in, "Cumhurbaşkanlığına aday olacağınız yönünde atıflar var" sorusuna, "Altı başkanın alacağı kararı yorumlamak istemiyorum. İstanbul'a hizmet etmekten çok mutluyum" şeklinde yanıt verdi.

"SEÇİMLERİ KAZANINCA DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Saraçhane'deki buluşmaya da değinen İmamoğlu, "Dönüm noktası mı?" sorusuna, "Altı liderin desteği ve çağrımıza İstanbul sakinlerinin büyük desteği, çok önemliydi. Ancak dönüm noktası toplantı değildir. Seçimleri kazanınca dönüşümü yapmış ve Türkiye'yi yörüngesine oturtmuş olacağız" cevabını verdi.

"BERAATİMİ BEKLİYORDUM"

Dava konusunda ise "Beraatimi bekliyordum" diyen İmamoğlu şöyle devam etti: "Çünkü Türkiye'de herkes biliyor ki bana 'Ahmak' diyen İçişleri Bakanı'na aynı cevabı verdim. Konunun Yüksek Seçim Kurulu ile ilgisi yok. 4 Kasım 2019'da bu açıklamayı yaptım ama 20 ay sonra, 27 Mayıs 2021'de dava açıldı. Maalesef siyaset yargıyı rehin almıştır.

"ERDOĞAN HUKUKUN VE DEMOKRASINİN SADECE KENDİSİNE İŞLENMESİNİ İSTİYOR"

Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi. Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor. Çağrımızda altı liderin desteği ve İstanbul halkının büyük desteği çok önemliydi. Seçimleri kazanıp Türkiye'yi rayına oturttuğumuz zaman dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız."