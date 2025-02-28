İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Öcalan çağrı yaptı, peki şimdi ne olacak? İşte planlanan yol haritası

Çağrı sonrası süreç nasıl ilerleyecek? İşte planlanan yol haritası
ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve hakaret" suçlamasıyla, aralarında Nedim Şener ve Kenan Kıran'ın da bulunduğu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve hakaret" suçlamasıyla, aralarında Sabah muhabiri Kenan Kıran ve Hürriyet yazarı Nedim Şener'in de bulunduğu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

ARALARINDA GAZETECİLER DE VAR

Suç duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek." ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu isimler şöyle:

  1. Umut MÜRARE,
  2. Halit TURAN,
  3. Kenan KIRAN,
  4. Burak DOĞAN,
  5. Tolgahan ERDOĞAN,
  6. @dava_adami_ (X platformu kullanıcısı),
  7. Zeki BAHÇE,
  8. Nedim ŞENER,
  9. @atlashbr (X platformu kullanıcısı),
  10. Emre ERCİŞ,
  11. @TurKulis (X platformu kullanıcısı),
  12. @sabriamcaparodi (X platformu kullanıcısı),
  13. @trxhaber (X platformu kullanıcısı)
  14. Berk DOKUCU

Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderildiği iddia edilmiş, bazı medya kuruluşlarında 'İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi' başlıklı haberler yapılmıştı. Başsavcılık kaynakları ise soruşturmanın sürdüğünü ancak diplomanın iptaline ilişkin iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı.

Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
img

Öcalan'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu
img

Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı
img

'Daltonlar'ın kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDÜNDAR ÇAYLAK:

ÇOK KORKTUK YAPMA ADAM GİBİ DUR HER İŞE BURNU NU SOKMA EKO

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

:))))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElkin Kuset:

Adalete saygi lutfen, arastirma yapilsin ve kanun ne diyorsa yerine getirlsin. Yargisiz I fax olmaz…

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

DALDAKİ KARGA KARDEŞ ADAM GARİBAN BİR BELEDİYE BAŞKANI ONUNDA EMRİNDE CEZALANDIRICILARI OLSA ONA ÖYLE EKO MEKO FALAN DİYEBİLİRMİYDİN ACABA

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Öcalan' sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?

AK Partili isimden gündem yaratacak Öcalan sorusu
Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem

Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi! Soylu da sessizliğini bozdu
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi

'Daltonlar'ın kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi
Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu

Maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.