AK Parti'li Açıkkapı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlere tepki gösterdi

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Bir ülkenin seçilmiş liderini kukla senaryolarıyla ve emperyal müdahale anlatılarıyla yan yana getirmek ifade özgürlüğü değil, siyasal bir ahlaksızlıktır." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin, özellikle son dönemdeki söylemlerinin çözüm arayışı değil, "kendi başarısızlığının üzerini örtme çabası, iç hesaplaşmaların faturasını başkalarına kesme gayreti ve siyaseti tahrik diliyle yürütme alışkanlığı"ndan kaynaklandığını söyledi.

Bir siyasi hareketin iç krizlerini kendi yönetemediği, kadrolarını ve yönetim alanlarında cevap veremediği iddiaları "ülke meselesi" gibi pazarlamasının samimiyet değil, "siyasi çaresizliği" gösterdiğini kaydeden Açıkkapı, muhalefete yönelik, "Kendi yönetim alanlarında ortaya atılan ciddi iddialara cevap veremeyenler, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına dair şeffaflık sağlayamayanlar ve kendi kadrolarında sorunları yönetemeyenler, hangi siyasi ve ahlaki zeminle başkalarına adres göstermeye kalkmaktadırlar?" eleştirisinde bulundu.

Açıkkapı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin seçilmiş cumhurbaşkanını hedef alan, darbe imalarıyla, yabancı istihbarat kurgularıyla ve işgal edilmiş ülkelerle yapılan çirkin benzetmelerle yürütülen söylemlerdir. Bu söylemler siyasi eleştirilerin ötesine geçmiştir. Bu söylemler iftiradır, provokasyondur ve açıkça anayasal düzene bir saldırı mahiyeti taşımaktadır. Bir ülkenin seçilmiş liderini kukla senaryolarıyla ve emperyal müdahale anlatılarıyla yan yana getirmek ifade özgürlüğü değil, siyasal bir ahlaksızlıktır. Türkiye Cumhuriyeti işgal edilmiş bir ülke, vesayetle yönetilen bir ülke değildir. Kukla siyasetçilerin yön verdiği bir yapı hiç değildir."