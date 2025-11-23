Haberler

Eindhoven Havalimanı'nda Dron Tespiti, Uçuşlar Askıya Alındı

Güncelleme:
Hollanda'nın Eindhoven Havalimanı'nda birden fazla dron tespit edilmesi üzerine tüm uçuşlar 2 saatliğine durduruldu. Savunma Bakanlığı ve polis olay yerinde müdahale için hazırda bekliyor.

Hollanda'nın güneyindeki Eindhoven Havalimanı'nda birden fazla dronun görülmesi üzerine tüm uçuşlar 2 saatliğine askıya alındı.

Avrupa hava sahasında güvenlik tedirginliği artıyor. Hollanda'nın güneyindeki Eindhoven Havalimanı'nda gökyüzünde çok sayıda dron görüldü. Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eindhoven Havalimanı'nda birden fazla dron tespit edildi. Bu nedenle sivil ve askeri hava trafiği askıya alındı. Savunma Bakanlığı'nın dron önleme birimleri müdahaleye hazır durumda. Polis ve Kraliyet Deniz Polisi de olay yerinde. Daha ayrıntılı soruşturma devam ediyor ve gerektiğinde harekete geçeceğiz" dedi.

Hollandalı Bakan Brekelmans, açıklamasından 2 saat sonra, yerel saatle 23.00'te hava trafiğinin yeniden başladığını duyurdu.

Eylül ayında, 20'den fazla dron Polonya hava sahasına girmiş ve üç Rus askeri uçağı Estonya hava sahasını 12 dakika boyunca ihlal etmişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dron ihlallerini "Rusya kaynaklı hibrit saldırılar" olarak nitelendirmişti. - EİNDHOVEN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
