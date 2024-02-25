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Ehud Barak, Netanyahu'ya karşı protesto çağrısı yaptı

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İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, İsraillilere Binyamin Netanyahu'nun iktidarına son vermek için parlamento önünde protesto yapmaları çağrısında bulundu.

İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, İsraillilere Binyamin Netanyahu'nun iktidarına son vermek için "gece gündüz" parlamento önünde protesto yapmaları çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tepkiler sürerken, eski Başbakanı Ehud Barak, İsraillilere Netanyahu'nun iktidarına son vermek için "gece gündüz" parlamento önünde protesto yapmaları çağrısında bulundu. İsrail'de 1999-2001 yılları arasında başbakan olarak görev yapan Barak, gösterilerin "Netanyahu zamanının dolduğunu ve halkın artık ona güvenmediğini anlayana kadar" devam etmesi gerektiğini vurguladı. Barak, "Devlet devre dışı kaldığında Netanyahu zamanının dolduğunu anlayacak" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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