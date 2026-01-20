Haberler

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: "İç cephemizi her türlü tehdide karşı güçlendirmek için kararlılığımız tamdır"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, ülkenin ve dünyanın hassas döneminde teröre karşı mücadelede kararlı olduklarını vurguladı. Birlik mesajı veren Ala, provokatif eylemlere asla izin vermeyeceklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu hassas dönemde, iç cephemizi her türlü tehdide karşı güçlendirmek için kararlılığımız tamdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu hassas dönemde, iç cephemizi her türlü tehdide karşı güçlendirmek için kararlılığımız tamdır. Kardeşliğimize gölge düşürmeye yönelik her türlü menfur girişim ile Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize yönelik tüm provokatif eylemlerin karşısında olacak ve Ülkemizi ve ortak değerlerimizi hedef alan eylemlere asla izin vermeyeceğiz. Milletçe kenetlenerek, birliğimizi muhafaza edecek ve daha müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

