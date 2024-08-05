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Efkan Ala: Gazze'de yaşananlar soykırımın gözler önünde olduğunu gösteriyor

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Gazze'de yaşananların dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bir soykırım olduğunu belirtti. Ala, insan hakları eğitim programında yaptığı konuşmada, yaşam hakkının bombalar altında yok edildiğini söyledi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " Gazze'de bir yıldır dünyanın gözleri önünde olup biten bir soykırımın hepimizin vicdanında ortaya çıkardığı, tahribat kelimelerle ifade edilemez." dedi

Ak Parti Genel Merkezinde düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Programı"nda konuşan Efkan Ala, en temel insan hakkı olan yaşam hakkının, Gazze'de bombalar altında yok edildiğini söyledi.

Ala, dünyanın gözü önünde hayat hakkına kastedildiği bir dönemde, insan haklarıyla ilgili konuşma yapmanın zor, ama bir o kadar da gerekli olduğunu dile getirdi.

Eğitim toplantısına katılan parti teşkilatına seslenen Efkan Ala, "Burada yaptığımız değerlendirmeleri vatandaşlarımıza aktaracak olan sizlersiniz. Oralardan aldığınız değerlendirmeleri de Genel Merkez'e aktarıp politika uygulanmasına katkıda bulunacak olan da sizlersiniz." diye konuştu.

Dünyanın büyük güçlerinin, bu katliam karşısında aldıkları tutumun katliam kadar berbat olduğunu söyleyen Ala, "Gazze'de bir yıldır dünyanın gözleri önünde olup biten bir soykırımın hepimizin vicdanında ortaya çıkardığı tahribat, kelimelerle ifade edilemez." dedi.

Eğitim programı tamamlandı

Ak Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da programın kapanış konuşmasını yaptı.

Teşkilata yönelik düzenledikleri eğitim programlarına devam edeceklerini belirten Yalçın, insan haklarının görmezden gelindiği bir dönemde, insan haklarıyla ilgili söz söyleme ve iş yapmanın zor olduğunu vurguladı.

Yalçın, "İnsan haklarının nasıl çiğnendiğinin, bu tür kavramların nasıl iki yüzlü içerikte kullanıldığının, uluslararası sistemin nasıl bir dönüşümden geçtiğinin, bunların artarak devam edeceğinin farkındayız. Biz AK Parti'yiz, insan hakları konusunda en özgüvenli konuşacak partiyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

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