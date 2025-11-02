Efkan Ala, Eniştesinin Cenaze Törensine Katıldı

Haberler

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, hayatını kaybeden eniştesinin cenaze törenine katıldı. Eniştesi Faik Gürdal Kukul'un cenazesi Bozhane Camii'ne getirildi ve cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedilecek.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, hayatını kaybeden eniştesinin cenaze törenine katıldı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın kız kardeşi Leyla Kukul'un eşi Faik Gürdal Kukul (53) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kukul'un cenazesi özel hastanenin morgundan alınarak Bozhane Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine Efkan Ala'nın yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ın yanı sıra protokol üyeleri ve yakınları katıldı.

Kukul'un cenazesi ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
