AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: "Sayın Özel, siz koltuk kapma konusunda yarışırken, AK Gençlik milletimize hizmette yarışıyor"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Sayın Özel, siz birbirinizi suçlayıp koltuk kapma konusunda yarışırken, AK Gençlik ülkemize ve milletimize hizmette yarışıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabından CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik sözlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sayın Özel, bence siz ülke lehine bir şey yapmak istiyorsanız AK Gençliği selamlayın. Siz birbirinizi suçlayıp koltuk kapma konusunda yarışırken, AK Gençlik ülkemize ve milletimize hizmette yarışıyor. Siz dün lider dediklerinizi hançerlemekle meşgulken; AK Gençlik dünyada liderler diplomasisinin en etkin isimlerinden olan lideriyle birlikte yol yürümektedir. Siz AK Gençliğe söz söyleyeceğinize takip edin de ülke lehine politika nasıl yapılır onu öğrenin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı