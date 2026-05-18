AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan İsrail'e tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınayarak "Bu hukuk tanımaz korsanlığa karşı etkili ve caydırıcı adımlar atılması konusunda uluslararası toplumu ortak tutuma davet ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı telin ediyoruz. Türkiye olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, uluslararası toplumu bu hukuk tanımaz korsanlığa karşı etkili ve caydırıcı adımlar atılması konusunda ortak tutuma davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı