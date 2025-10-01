Haberler

Efkan Ala'dan CHP'ye Tepki: 'Meclis Milletin Mekanı'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararına sert tepki gösterdi ve millet iradesinin Meclis'te temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararına tepki gösterdi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Meşruiyeti milletten alanlar Meclis'te. CHP yok. TBMM, millet iradesinin tecelli ettiği mekandır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
