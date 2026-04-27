Efkan Ala: "27 Nisan muhtırasına karşı gösterilen demokratik tepki siyasi tarihimizde yeni bir dönemi başlatmıştır"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "27 Nisan muhtırasına karşı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümet tarafından gösterilen demokratik tepki, siyasi tarihimizde yeni bir dönemi başlatmıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, 27 Nisan e-muhtarısının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Efkan Ala sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"27 Nisan muhtırasına karşı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümet tarafından gösterilen demokratik tepki siyasi tarihimizde yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu kararlı ve dirayetli duruşla muhtıra tarihin çöplüğüne atılmış, millet iradesi devlet idaresine hakim olmuştur. Bugün ülke içinde ve ülke dışında elde ettiğimiz büyük başarıların altında o gün ortaya konulan bu güçlü irade yatmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı