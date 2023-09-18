Edremit'te göçmen kaçakçılığı yapan organizatör tutuklandı

VAN'ın Edremit ilçesinde gözaltına alınan, ' Göçmen kaçakçılığı yapma' suçundan hakkında 11 ayrı aranma kaydı bulunan 1 organizatör, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ve göçmen kaçakçılığı yapan kişilerin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Edremit ilçesinde polis ekiplerinin operasyonunda 'Göçmen kaçakçılığı yapma' suçundan hakkında 11 ayrı aranma kaydı bulunan 1 organizatör yakalanıp gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan organizatör emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.