Edirne Valisi Yunus Sezer'e muhtarlar toplantısında şiir jesti

Edirne Valisi Yunus Sezer'e muhtarlar toplantısında Akhoca Köyü Muhtarı Emrullah Meriç şiir okudu. Şiire Vali Sezer "Muhtarlar Dernek Başkanı adayım belli oldu" diyerek esprili cevap verdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda muhtarlarla toplantı yaptı. Muhtarların sorun ve isteklerini dinleyen Vali Sezer'e toplantı da bir de jest yapıldı. Keşan ilçesine bağlı Akhoca Köyü Muhtarı Emrullah Meriç, Vali Sezer'e teşekkür etmek için şiir okudu. Sezer de tebessüm ile karşıladığı şiire esprili bir dille cevap vererek "Muhtarlar Dernek Başkanı adayım belli oldu" diyerek Meriç'e teşekkür etti. - EDİRNE