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Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

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Edirne'de yapılan kontrollerde Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

Güvenlik güçlerince, 2 gün önce Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri A.D. ve S.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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