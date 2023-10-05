Edirne'de Kaçak Sigara ve Beyan Edilmemiş Kıyafet Bulundu

Edirne'de bulunan Hamzabeyli sınır kapısının karşı kısmında bulunan Bulgaristan'ın Lesovo Sınır Kapısında gümrük yetkilileri, tekstil kolilerini taşıyan bir minibüste 15 bin paket kaçak sigara ve beyan edilmemiş 'markalı' kıyafet buldu.

Edirne'de bulunan Hamzabeyli sınır kapısının karşı kısmında bulunan Bulgaristan'ın Lesovo Sınır Kapısında gümrük yetkilileri, tekstil kolilerini taşıyan bir minibüste 15 bin paket kaçak sigara ve beyan edilmemiş "markalı" kıyafet buldu.

Türkiye'den Bulgaristan Lesovo Gümrük noktasına giriş yapan Türk vatandaşı sürücü sunduğu belgelerde Almanya'ya taşınan 66 koli tekstil maddesinin içerisine gizlenen sigaralar yakalandı.

Sürücünün sunduğu belgelere göre, 66 koli tekstili Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Almanya'ya gidecekti. Lesovo Gümrük Departmanından risk analizleri çerçevesinde aracı x-ray e gönderildi. Özel X-ray ekipmanıyla yapılan kontrol faaliyetleri sırasında müfettişler, beyan edilen kargoda şüpheli yoğunlukta alanlar tespit etti. Daha sonra yapılan fiziki inceleme sırasında gümrük memurları, paketlerden 30'unun, beyan edilen kumaşların altına gizlenmiş karton kutu sigaralar içerdiğini keşfetti. Toplamda 15 bin paket çeşitli markalara ait ÖTV etiketli kaçak sigara ele geçirildi. Toplam değeri 52 bin Euro miktarını aşan kaçak tütün ürünleri ve beyan edilmemiş giysilere el konuldu.

Yambol Bölge Savcılığı'nın gözetiminde yürütülen konuya ilişkin soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldı. - EDİRNE