Edirne'de gazetecilere basın kartları teslim edildi

Edirne'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, sürekli basın kartı almaya hak kazanan 11 gazeteciye kartları takdim edildi. Programda ayrıca 95 gazetecinin basın kartı olduğu belirtildi.