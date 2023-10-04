Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen video konferans toplantısına katıldı. Toplantıda, Düzce'de yapılan son çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgiler verildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya kent ile ilgili bilgiler verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından gerçekleştirilen video konferans toplantısına katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, kent ile ilgili son bilgileri Bakan Yerlikaya'ya anlattı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İçişleri Bakanlığı tarafından her ay düzenlenen video konferans toplantısına katıldı. Alay Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının da hazır bulunduğu toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Düzce'de yapılan son çalışmalar ile ilgili bilgiler verildi. Vali Selçuk Aslan, yapılacak olan yeni projeler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE