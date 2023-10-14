Düzce'de Motosikletli Yunus Timleri İle Özel Toplantı Gerçekleştirildi

Düzce'de yunus timlerinin başarılı çalışmalarının ardından İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, timle özel toplantı gerçekleştirdi.

Düzce'de suçla mücadele çalışmaları çerçevesinde Yunus Timleri gönülleri kazanmaya devam ediyor. Bu çerçevede son zamanlarda başarılı çalışmalar gerçekleştiren Motosikletli Yunus Timleri ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder özel bir toplantı gerçekleştirdi. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için özveri ile görev yapan Motosikletli Yunus Tim Polislerinin yapılan çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda suçla mücadele ile ilgili yeni bilgilendirmelerde de bulunuldu. - DÜZCE