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Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol

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Düzce Belediye Başkanı AK Parti'li Faruk Özlü'nün sosyal medya hesabından Bolu Dağı'nın adının Düzce Dağı olduğunu ifade etmesine, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan sosyal medya hesabından cevap vererek, "Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, dün sosyal medya hesaplarından Bolu Dağı'nın adının Düzce Dağı olduğunu ifade eden paylaşımda bulundu.

"BOLU DAĞI DEĞİL DÜZCE DAĞI"

Özlü paylaşımında, "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Aslında Bolu tarafında 'dağ' yoktur. Bolu tarafı ovadır. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı'dır. Yaşam alanı bakımından, dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı 'Düzce Dağı' dedi.

Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol

TANJU ÖZCAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

Özlü'nün açıklamalarına CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek şu cevabı verdi: "Düzce'nin mevcut belediye başkanı Faruk Özlü. Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol."

Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Sosyal Medya Tanju Özcan Faruk Özlü Akçakoca Kaynaşlı AK Parti Yığılca Düzce Bolu 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (7)

Barış O. B.:

Tanju başkan adamsın be. Hiçbir şekilde hakkını yedirmiyor

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Mehmet Vatandaş:

Biz kendimizi bildik bileli Bolu Dağı olarak söylenir. Düzce için daha hayırlı, yararlı başka şeylerle gündeme gel

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Eko cCc:

Üşütmüş herhalde Düzce Belediye başkanı

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sade vatandaş:

buzdolabını ambulansı bulanlar büyük bir keşif yaparak düzce dağınıda bulmuşlar onları tebrik etmek lazım

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İbrahim ÇAKIR:

Düzce Belediye Başkanının, fikrini digital ortamda paylaşması ne kadar yanlış ise; Tanju Özcan'ın üslûbu da bir o kadar yanlış olmuş. Sayın ÖZLÜ, Düzce Bolu'nun ilçesi idi bilir misin acaba? Bolu dağı diye anılması, bu şekilde akılda kalması gayet normal. Sokak röportajlarında; "81. Vilayet hangisidir?" sorusunu bilmeyen binlerce insan var. Ben izlerken utandım; Sen İstanbul ve Ankara ya bu kadar yakın iken utandın mı acaba? Düzce Spora da bu şekilde sahip çıksaydın keşke..

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Bay Bay:

Belediye başkanının mesajı "akıllı ol" Kurtlar vadisine hoşgeldiniz.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Bolu dağı yokuştur, Manzarası pek hoştur, Şoför kölen olayım, beni yare kavuştur adlı parçayı bile söylemiştir Müslüm Baba..

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