Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebriği

Güncelleme:
Dünya liderleri, gerçekleştirdikleri telefon görüşmeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, telefon görüşmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladığı açıklandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Liderler görüşmelerde Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanımız da liderlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız görüşmelerde Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması noktasındaki kararlılıklarını belirttiler." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
