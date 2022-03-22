Düğününde alkol ikramıyla tepki çeken Fatma Yavuz, İBB'den kovuldu

Yapmış olduğu çıkışlar nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen ve sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İnanç Masası biriminde göreve başlayan Fatma Yavuz, İBB Başkanı İmamoğlu'nun talimatıyla buradaki görevinden alındı.

SOSYAL MEDYADAN VERYANSIN ETTİ

İBB'deki görevinden alınması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavuz, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın mobingine maruz kaldığını öne sürdü. Yaptığı paylaşımda İmamoğlu'na da seslenen Yavuz, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın mobingi sonucunda işten çıkarıldım. Sn. Başkanım Ekrem İmamoğlu size ulaşmama engel oldular. Lütfen benimle irtibata geçiniz. Bu bir infazdır" ifadelerine yer verdi.

DÜĞÜNÜNDE ALKOL İKRAM ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Fatma Yavuz'un düğününde misafirlere alkol servis etmesi tepki çekmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavuz, "Misafirlerimizden arzu edenlere alkol servisi yaptık. Çünkü yaşam tarzına saygı lafla değil eylemle gösterilmesi gereken bir şeydir" demişti.

İşte Yavuz'un düğünüyle ilgili paylaşımı;