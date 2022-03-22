Düğününde alkol ikramıyla tepki çeken Fatma Yavuz, İBB'den kovuldu - Haberler

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Düğününde alkol ikramıyla tepki çeken Fatma Yavuz, İBB'den kovuldu

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Diyanet'ten ihraç edildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İnanç Masası biriminde göreve başlayan Fatma Yavuz'un buradaki macerası da kısa sürdü. İmamoğlu'nun talimatıyla apar topar görevden alınan Yavuz, düğününde misafirlerine ikram etmesi ile de büyük tepki çekmişti.

Yapmış olduğu çıkışlar nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen ve sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İnanç Masası biriminde göreve başlayan Fatma Yavuz, İBB Başkanı İmamoğlu'nun talimatıyla buradaki görevinden alındı.

SOSYAL MEDYADAN VERYANSIN ETTİ

İBB'deki görevinden alınması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavuz, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın mobingine maruz kaldığını öne sürdü. Yaptığı paylaşımda İmamoğlu'na da seslenen Yavuz, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın mobingi sonucunda işten çıkarıldım. Sn. Başkanım Ekrem İmamoğlu size ulaşmama engel oldular. Lütfen benimle irtibata geçiniz. Bu bir infazdır" ifadelerine yer verdi.

Düğününde alkol ikramıyla tepki çeken Fatma Yavuz, İBB'den kovuldu

DÜĞÜNÜNDE ALKOL İKRAM ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Fatma Yavuz'un düğününde misafirlere alkol servis etmesi tepki çekmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavuz, "Misafirlerimizden arzu edenlere alkol servisi yaptık. Çünkü yaşam tarzına saygı lafla değil eylemle gösterilmesi gereken bir şeydir" demişti.

İşte Yavuz'un düğünüyle ilgili paylaşımı;

Düğününde alkol ikramıyla tepki çeken Fatma Yavuz, İBB'den kovuldu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

İBB, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (7)

Gökhan Gül:

FATMA YAVUZ Kimse kimsenin günahını çekmez amenna da "iyiliği tavsiye eden iyiliği işleyen gibidi, kötülüğü tavsiye edende kötülüğü işleyen gibidir " bunu napıcaz bu durumda.Allah ıslah etsin seni ve senin gibileri.

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Ahmet Han:

Lanetlenip lanetlenmediği kontrol etmelisin bence tövbe et ve gündemden uzaklaş...

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OKUR:

NE OLDU?YALAKALIK YAPTIĞIN METHİYELER DÜZDÜĞÜN İNSANLAR VE SİSTEM HATTA UĞRUNA İNANÇLARI BİLE İNKAR ETTİĞİN KURUM VE KİŞİLER SENİ KAPININ ÖNÜNE KOYDULAR

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