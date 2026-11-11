Dublin'de Biden'a Filistin yanlısı grup protesto etti, en az 2 kişi gözaltına alındı

Eski ABD Başkanı Joe Biden, İrlanda'da katıldığı etkinliğin çıkışında toplanan Filistin yanlısı bir grup tarafından "Ellerinde kan var", "Soykırımcı Joe", "Utan" sloganlarıyla protesto edildi. Polisler protestoculara müdahale ederken, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın 'Kamuoyu Tartışmalarına Üstün Katkıları'ndan dolayı altın madalya ile ödüllendirilmesi nedeniyle İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Trinity Koleji'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Eski ABD Başkanı Biden'a eşi Jill Biden da eşlik etti. Joe Biden, programın ardından üniversiteden çıktığı sırada Filistin destekçesi bir grup tarafından protesto edildi. Joe Biden'a süt kutuları da dahil olmak üzere çeşitli yabancı maddeler fırlatıldı ve "Ellerinde kan var", "Soykırımcı Joe", "Utan" şeklinde sloganlar atıldı. Olay yerindeki polisler protestoculara müdahale ederken, en az 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı