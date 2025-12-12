"Dua" tartışması büyüyor! Cübbeli Ahmet, Ersin Tatar görüşmesinin görüntülerini paylaştı
Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın seçim yenilgisi için sarf ettiği "Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi" sözleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Cübbeli Ahmet bu sözlere tepki gösterip "Görüntülü görüştüğü bir seferinde benden dua istedi, ben de ettim" yanıtını verirken Tatar "Kendisiyle görüştüğümü hiç hatırlamıyorum" dedi. Bu sözler üzerine Cübbeli Ahmet ikili arasında gerçekleştiğini öne sürdüğü görüntülü konuşmanın kaydını yayınladı.
- Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim yenilgisine ilişkin değerlendirmesinde Cübbeli Ahmet'in paylaştığı dua videosunun kendisine yüzde 5 oy kaybettirdiğini söyledi.
- Cübbeli Ahmet, Ersin Tatar'ın kendisiyle birkaç kez görüştüğünü ve görüntülü görüşmede kendisinden dua istediğini savundu.
- Ersin Tatar, Cübbeli Ahmet ile görüştüğünü hatırlamadığını ve ondan dua istemediğini belirtti.
Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Lefkoşa'da Türkiye'den bir grup gazeteciyle yaptığı görüşmede kullandığı ifadeler büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Tatar, seçim yenilgisine ilişkin değerlendirmesi sırasında Cübbeli Ahmet'in seçim öncesi paylaştığı dua videosuna atıfta bulunarak, "Yüzde 5 oy kaybettirdi bana. Bu halk öyle şey yemez. Sen çıkıp bana dua edeceksin… O video herkese düştü, ben yapmadım, belki onlar yaptı" dedi.
CÜBBELİ AHMET: HER SEFERİNDE BENDEN DUA İSTEDİ
Bu sözlerin ardından Cübbeli Ahmet, yaptığı açıklamada Tatar'ın kendisiyle birkaç kez görüştüğünü savundu. Ünlü, "Kendisi birkaç defa benimle görüştü. Görüntülü görüştüğü bir seferinde benden dua istedi, ben de ettim. Ne bileydim böyle itikatsız olduğunu? Sonradan duydum ki hanımı, Kıbrıs'ta okuyan başörtülü öğrencilere laf söylemiş. Bunu duyduktan sonra dua ettiğime pişman oldum" ifadelerini kullandı.
"BEN GÖRÜŞTÜĞÜMÜ HİÇ HATIRLAMIYORUM"
Ersin Tatar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları reddederek, "Maalesef böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Ben Cübbeli Ahmet ile görüştüğümü hiç hatırlamıyorum. Kendisinden yaptığı o video ile dağıttığı duayı da istemem söz konusu olamaz" dedi.
CÜBBELİ AHMET GÖRÜŞMENİN KAYDINI PAYLAŞTI
Cübbeli Ahmet, bu açıklamanın ardından ikili arasında gerçekleştiğini öne sürdüğü görüntülü konuşmanın kaydını paylaşarak, "Madem ki sen kaybetmeni kendi yanlışlarına değil de bana bağladın, demek ki senin kaybetmen faydalıymış ki Allâh da beni sana duâ ettirip kaybettirdi" sözleriyle polemiği sürdürdü.