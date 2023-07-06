DSP Genel Başkanı Aksakal: Ülkede bir iktidar sorunu yok, ciddi bir muhalefet sorunu var

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ülkede iktidar sorunu olmadığını, ancak ciddi bir muhalefet sorunu olduğunu belirtti. Aksakal, Meclis çatısı altında objektif koşullarda çözüm bulma olanağını elde ettiklerini ve halkın beklentilerini karşılayacak yasal çalışmaları gerçekleştireceklerini söyledi. Ayrıca, emekliler için özel istisnaların gündeme getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, "Ülkede bir iktidar sorunu yoktur, maalesef ciddi bir muhalefet sorunu boy göstermektedir." dedi.

Aksakal, partisinin il başkanları ve yöneticileri ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkenin sorunlarına TBMM çatısı altında daha objektif koşullarda çözüm bulma olanağını yeniden elde ettiklerini söyledi. Aksakal, 16 yıl aradan sonra parlamentoda yer alma konusunda her türlü fedakarlığı ortaya koyan parti üyelerine de teşekkür etti.

Seçim döneminin geride kalmasıyla birlikte halkın beklentilerini karşılayacak yasal çalışmaları Meclis çatısı altında gerçekleştireceklerini dile getiren Aksakal, bu husustaki temel kriterlerinin milli çıkarlar ve halkın yararı olacağını bildirdi.

Aksakal, demokrasinin tam olarak gerçekleşebilmesinin Meclis çatısı altında toplumun tümü tarafından benimsenen bir iktidar ve muhalefet yapısının varlığıyla mümkün olabileceğine işaret ederek, "Ülkede bir iktidar sorunu yoktur, maalesef ciddi bir muhalefet sorunu boy göstermektedir. Bu teşhisimizi bugün yapıyor değiliz. Bugün kendilerini Cumhuriyetin kurucusu payesiyle tanımlayan ana muhalefet partisinin içine düştüğü hazin tabloyu anlatmanın kimseye bir fayda sağlamayacağını bilmekle beraber, aslında 100 yıllık Cumhuriyetin temel değerlerini hücrelerine kadar özümsemiş gerçek Atatürkçülerin hislerine tercüman olmak gibi önemli bir sorumluluğumuzun olduğunu da ifade etmek isterim." diye konuştu.

"Emekliler için de özel istisnalar gündeme getirilmeli"

Altılı masayı oluşturan siyasi yapıların ve seçim sürecine destek veren büyükşehir belediye başkanlarının sadece seçimleri kaybetmekle kalmadığını aynı zamanda kimliklerini ve siyasi kişiliklerini de kaybettiklerini ileri süren Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendilerine 'solcu' diyenler en hızlı Amerikancılarla, kendilerine 'Atatürkçü' diyenler en keskin Atatürk karşıtlarıyla, kendilerine 'milliyetçi' diyenler, feodal sistemin tetikçileri ve en kararlı PKK yandaşlarıyla kucak kucağa oldular. Biz ülke bölünmesin derdindeyiz, siz 'oylar bölünmesin' derdindesiniz. Ülkeye huzur getireceklermiş. Siz önce kendi içinizde huzurunuzu sağlayın. Siyaset şov için değil millet için yapılır. Bugün olmuş hala daha CHP'yi kurtarmaya çalışanlara diyeceğim şudur ki, CHP tarihsel misyonunu tamamlamıştır. Muhalefet cenahında Atatürk'ün ilkelerine ve Cumhuriyetin değerlerine sahip tek parti Demokratik Sol Partidir. Mefta olmuş partileri yeniden kurmaya kalkışmak, sözüm ona yeni parti kurma maceralarına girişmek sadece bireysel ihtirasların tatminine hizmet etmekten öte bir anlam taşımayacaktır."

Aksakal, en düşük memur maaşında artış ile vergi düzenlemelerini de içeren kanun teklifiyle ilgili de "Enflasyonun sebep olduğu sıkıntıların giderilmesi noktasında gerek çalışanlarımızın, gerekse emeklilerimizin yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla yasal bazı düzenlemeleri hayata geçirecektir. Bazı gelir kalemlerinde, başta MTV olmak üzere bir kısım vergi kalemlerinde artışların ortaya konulması toplum kesimlerinin alım güçleri de hesap edilerek değerlendirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Hele hele bir de en zor şartlarda yaşamlarını idame ettirmek durumunda olan emeklilerimiz için özel bazı istisnaların gündeme getirilmesi önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.