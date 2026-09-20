Haberler

DSP Genel Başkanı Aksakal, Şanlıurfa'da konuştu:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "(Terörsüz Türkiye) Sükunetli yaklaşımla, yaklaşık 50 yıldır yani yarım asırlık bu sorunu ortadan kaldırmak için bu mesai harcandı"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Sükunetli yaklaşımla, yaklaşık 50 yıldır yani yarım asırlık bu sorunu ortadan kaldırmak için bu mesai harcandı." dedi.

Aksakal, bir düğün salonunda düzenlenen DSP Şanlıurfa İl Kongresi'nde, partisinin kuruluşunun 41. yılını kutlamaya hazırlandıklarını söyledi.

Dünyanın son derece karmaşık bir dönemden geçtiğini belirten Aksakal, dünya düzeninin yeniden şekillendirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Aksakal, şunları kaydetti:

"Komisyon tüm kesimlerin söylediklerine kulak verdi. Şuna inanın, teröre bulaşanın da şehit yakınının da sivil toplum kuruluşlarının da iş adamlarının da aklınıza gelebilecek her türlü kesimin görüşleri orada tüm çıplaklığıyla, hiçbir engelleme olmadan dinlendi. Ben de o üyelerden bir tanesiyim. Bunu birebir yaşayan bir insan olarak size aktarıyorum. Sükunetli yaklaşımla, yaklaşık 50 yıldır yani yarım asırlık bu sorunu ortadan kaldırmak için bu mesai harcandı. Sonunda her parti, o görüşmelerin sonrasında bir rapor hazırlayıp Meclis Başkanlığına verdi. Bu raporlar yine bir komisyon tarafından tek tek okundu. Benzer konular tek noktaya getirildi, farklı konular raporun içeriğini oluşturdu. Sonuçta bir rapor çıktı, o raporda da yöntem belirlendi."

DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Erden ile kongrede güven tazeleyen DSP Şanlıurfa İl Başkanı Bahri Arıcı da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA
Boş arazide sır ölüm! 35 yaşında erkek cesedi bulundu

Boş arazide sır ölüm! 35 yaşında erkek cesedi bulundu
Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada

Gece yarısı sürpriz hamle! Tatili yarıda kesti, gözler şimdi o kararda
Kahvaltıda birlikte ciğer yediler! Amedspor ve Beşiktaş taraftarından dostluk mesajı

Güne damga vuran buluşma!
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek

Finans dünyasını sarsan soruşturma! 4 dev şirket için harekete geçildi
iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü! Bakanlık harekete geçti
Ayşegül Yaşar'ı nasıl öldürüp gömdüğünü adım adım anlattı! Soğukkanlılığı tüyler ürpertti

Kan donduran cinayeti adım adım anlattı!

Kamyonetin kapısı açıldı, bir anda kendini yolda buldu

Kamyonetin kapısı açılınca kendini yolda buldu
Milli Hızlı Tren'de seri üretim başladı! İkinci set üretimde, testte 250 kilometreye ulaşıldı

İkinci set üretime girdi! Testte 250 kilometreye ulaştı