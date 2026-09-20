DSP Genel Başkanı Aksakal, Şanlıurfa'da konuştu:

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Sükunetli yaklaşımla, yaklaşık 50 yıldır yani yarım asırlık bu sorunu ortadan kaldırmak için bu mesai harcandı." dedi.

Aksakal, bir düğün salonunda düzenlenen DSP Şanlıurfa İl Kongresi'nde, partisinin kuruluşunun 41. yılını kutlamaya hazırlandıklarını söyledi.

Dünyanın son derece karmaşık bir dönemden geçtiğini belirten Aksakal, dünya düzeninin yeniden şekillendirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Aksakal, şunları kaydetti:

"Komisyon tüm kesimlerin söylediklerine kulak verdi. Şuna inanın, teröre bulaşanın da şehit yakınının da sivil toplum kuruluşlarının da iş adamlarının da aklınıza gelebilecek her türlü kesimin görüşleri orada tüm çıplaklığıyla, hiçbir engelleme olmadan dinlendi. Ben de o üyelerden bir tanesiyim. Bunu birebir yaşayan bir insan olarak size aktarıyorum. Sükunetli yaklaşımla, yaklaşık 50 yıldır yani yarım asırlık bu sorunu ortadan kaldırmak için bu mesai harcandı. Sonunda her parti, o görüşmelerin sonrasında bir rapor hazırlayıp Meclis Başkanlığına verdi. Bu raporlar yine bir komisyon tarafından tek tek okundu. Benzer konular tek noktaya getirildi, farklı konular raporun içeriğini oluşturdu. Sonuçta bir rapor çıktı, o raporda da yöntem belirlendi."

DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Erden ile kongrede güven tazeleyen DSP Şanlıurfa İl Başkanı Bahri Arıcı da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA