DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Trafik kazalarının her gün can almaya devam ettiğini belirten Aksakal, özellikle toplu taşıma araçlarının sürücülerinin araç kullanırken cep telefonu kullanmaması gerektiğine dair uyarıların ve kısıtlamaların artırılması için yasal düzenleme yapılmasının artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Aksakal, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğrenci Almina Ağaoğlu'na da rahmet diledi.

Baharın habercisi kabul edilen Hıdırellez'in yarın kutlanacağını anımsatan Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"54 yıl önce Hıdırellez kutlanırken, Amerika'nın çocuğu, dönemin cuntacı generalleri ile işbirliği içinde olan siyasetçiler, emperyalizme karşı mücadelenin simge isimleri olmuş 3 fidanı darağacında katlettiler. Onları, özellikle Türk milletinin mutluluk günlerinden biri olan Hıdırellez Bayramı'nda idam ettiler. İdam cezasına TBMM'de 'evet' oyu veren 29'u CHP'li 273 milletvekilini, oylamaya katılmayan ve çekimser kalan 66 CHP milletvekilini, Amerika'nın tetikçiliğine katkı verdikleri için bugün bir kez daha lanetliyorum. Darağacında yitirdiğimiz üç vatan evladını bir kez daha saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun."

DSP Genel Başkanı Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel emperyalizmin ülkemiz ve bölgemiz üzerinde yoğunlaştırdığı işgal planları ve soykırım boyutuna ulaşan katliamlarının yaşandığı bu süreçte TBMM'de İmralı'daki bebek katilinin statüsünü belirlemekten önce Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için iadeiitibar yasası mutlaka çıkarılmalı, öncelikle bu tarihi hatanın ve oluşan vebalin telafisi sağlanmalıdır. DSP olarak bu konuda yasa çalışmamızı en kısa sürede TBMM Başkanlığına sunacağız."

"Mutlak butlan kararını beklemenin siyasete de topluma da bir yararı yoktur"

CHP ile ilgili "mutlak butlan" tartışmalarını anımsatan Aksakal, "Bakın buradan açık açık söylüyorum, gerek CHP'li birçok belediyede gerekse CHP Genel Merkezi düzeyinde karar mekanizmalarında bulunan siyasi aktörlerin eliyle bugün getirildiği noktada, CHP'nin, sadece 38'inci Olağan Kurultayı mutlak butlan olmakla kalmamış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ilkeleri külliyen butlan olmuştur. Bu saatten sonra mahkemeden mutlak butlan kararını beklemenin de esasen siyasete de topluma da bir yararı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, partide yaşananlardan büyük rahatsızlık duyan tüm CHP'lilere, "DSP'nin ak güvercininin kanatları altına toplanmaları" çağrısında bulundu.

Terörsüz Türkiye süreci

DSP Genel Başkanı Aksakal, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Aksakal, son günlerde PKK'nın Kandil'deki elebaşıları ile bazı DEM Parti milletvekillerinin, "sürecin durduğunu ve Abdullah Öcalan'ın koşulsuz serbest kalmadan silahların tümüyle bırakılmayacağını" ifade ettiklerini aktardı.

"Terör örgütü PKK'nın İmralı'daki bebek katili elebaşı ve Meclisteki siyasi sözcüleri başta olmak üzere tüm bileşenleri bilsinler ki, asil Türk milleti ve kadim Türk devleti, 30 tane çakaralmaz silahı, 30 tane bitli palaskayı bir teneke kazanda yakma gösterisiyle tüm silahların bırakıldığına inanacak kadar da akılsız değildir" ifadesini kullanan Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika'nın ve İsrail'in güdümünde ve hizmetinde vekil güç olarak vatanına ve başta Kürt yurttaşlarımız olmak üzere toplumuna ihanet eden bu aymazları tümüyle tasfiye etmenin yegane yolu, bölge ülkeleriyle ve ABD'nin emperyalizmine, İsrail'in siyonizmine karşı vaziyet alan diğer ülkelerle birlikte hareket etmekten geçecektir. İran, Amerika'yı Hürmüz'ün derin sularına gömecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Önemli olan Amerika'nın ve İsrail'in ülkemize yönünü çevirdiklerinde bizim duruşumuzdur. O duruş da hazırdır ve böyle bir gaflet karşısında tarihlerinde yaşamadıkları hezimeti onlara şanlı Türk ordusu yaşatacaktır."