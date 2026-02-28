Haberler

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınayarak ABD ve İsrail'in yeni dünya düzeni planlarını eleştirdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "ABD ve İsrail'in kendilerince kurguladıkları 'yeni dünya düzeni' planları çerçevesinde İran'a yönelik başlattıkları saldırılar asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a ve masum insanlara yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

DSP Genel Başkanı Aksakal, şunları kaydetti:

"ABD ve İsrail'in kendilerince kurguladıkları 'yeni dünya düzeni' planları çerçevesinde İran'a yönelik başlattıkları saldırılar asla kabul edilemez. Konu ve sorun bu iki mütecaviz devletin dışında değerlendirilmek zorundadır. Özellikle bölge ülkeleri başta olmak üzere BM nezdinde tüm devletler İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikalarını besleyen ve destekleyen Amerika'ya 'dur' demek zorundadır. Yarın bela kapıya dayandığında yakınma hakkı olmayacaktır. İran'a ve dolayısıyla masum insanlara yönelik yapılan bu alçak saldırıları şiddetle kınıyorum."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Yeni açıklama Netanyahu'dan geldi
Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi

Mühimmat deposunu vurdular!
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den