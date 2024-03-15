DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Manisa'da seçim çalışmalarını sürdürdü

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmalarını Manisa'da sürdürdü.

Kentteki programına partisinin il başkanlığını ziyaret ederek başlayan Uysal, Hatuniye Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Gültekin Uysal, seçimlerin vatandaşların kendi kaderlerine hakim olduğu günler olduğunu belirtti.

Seçimlerde vatandaşların bu ülkenin kiracısı değil ev sahibi olduklarını göstereceklerini ifade eden Uysal, şunları dile getirdi:

"Tüm vatandaşlarımız vatanına, memleketine sahip çıksın istiyoruz. Namus ehli insanları yerel seçimlerde tercih etsin. Bu iktidarın yanlışlarına karşı da bir itirazı yükseltsin istiyoruz. Biz, bu itirazımızı yükseltiyoruz. Demokrat Parti olarak dün olduğu gibi bugün de her daim milletin vicdan hizasında durduk. Dün 'Yeter, söz milletin!' demiştik. Şimdi de 'Yeter, söz milletin!' diyoruz."

Uysal'a ziyaretlerinde partisinin Manisa İl Başkanı İdris Mecek ile Şehzadeler Belediye Başkan adayı Murat Yörük eşlik etti.